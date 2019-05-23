Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, açıklamalarda bulundu.
Rice, şunları söyledi:
"Arjantin kredi̇ programı gözden geçi̇rmesi̇ i̇yi̇ gi̇di̇yor.
Hi̇ndi̇stan hızlı ve kapsayıcı büyümeye odaklanmalı.
Türki̇ye, ekonomi̇k i̇stikrarı sağlayacak adımlar atmalı.
Türk yetki̇li̇leri̇n IMF'den finansal destek i̇stedi̇ği̇ne i̇li̇şki̇n bi̇r si̇nyal yok."
ulusal.com.tr
Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, "Türki̇ye, ekonomi̇k i̇stikrarı sağlayacak adımlar atmalı. Türk yetki̇li̇leri̇n IMF'den finansal destek i̇stedi̇ği̇ne i̇li̇şki̇n bi̇r si̇nyal yok." dedi
Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, açıklamalarda bulundu.