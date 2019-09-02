İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş fiyatlarından sonra İSPARK'ın da ücretlerine yüzde 50 zam yaptığı iddia edildi. Maltepe Orhan Gazi Parkı'nda otopark ücreti 7 liradan 10 liraya çıktı. Belgrad Ormanı'nda otopark ücreti 35 liradan 52 lira 50 kuruşa çıktı. Zamlı fiyatların dün itibariyle yürürlüğe girdiği ifade edildi

İstanbul'da alınan zam kararlarının ardından yeni zam yapıldığı öne sürüldü.



FARKLI ZAM ORANLARI



Taksi, minibüs ve dolmuş fiyatlarına gelen üst üste zamların ardından İSPARK'a da zam geldiği iddia edildi.



İddialara göre, fiyatlar, yüzde 40 ile 50 oranında yükseltildi.



Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Maltepe Orhan Gazi Parkı'nda otopark ücreti 7 liradan 10 liraya çıktı.



Belgrad Ormanı'nda otopark ücreti 35 liradan 52 lira 50 kuruşa çıktı.



1 SAAT PARK ÜCRETİ 12 LİRA



Kabataş'ta da zamlı ücretler sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Fotoğraf, 0-1 saatlik otopark ücretinin fiyatının 7 liradan 12 lira yükseltildiği görülüyor.



Zamlı fiyatlar, 1 Eylül 2019 itibariyle yürürlüğe girdi.



ulusal.com.tr