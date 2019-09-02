Art arda korkunç kazalar! Çok sayıda yaralı var
Art arda korkunç kazalar! Çok sayıda yaralı var
Yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber
Yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri! İSPARK'ın ücretlere yüzde 50 zam yaptığı iddia edildi

İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş fiyatlarından sonra İSPARK'ın da ücretlerine yüzde 50 zam yaptığı iddia edildi. Maltepe Orhan Gazi Parkı'nda otopark ücreti 7 liradan 10 liraya çıktı. Belgrad Ormanı'nda otopark ücreti 35 liradan 52 lira 50 kuruşa çıktı. Zamlı fiyatların dün itibariyle yürürlüğe girdiği ifade edildi

Son dakika haberleri! İSPARK'ın ücretlere yüzde 50 zam yaptığı iddia edildi

İstanbul'da alınan zam kararlarının ardından yeni zam yapıldığı öne sürüldü.

FARKLI ZAM ORANLARI

Taksi, minibüs ve dolmuş fiyatlarına gelen üst üste zamların ardından İSPARK'a da zam geldiği iddia edildi.

İddialara göre, fiyatlar, yüzde 40 ile 50 oranında yükseltildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Maltepe Orhan Gazi Parkı'nda otopark ücreti 7 liradan 10 liraya çıktı.

Belgrad Ormanı'nda otopark ücreti 35 liradan 52 lira 50 kuruşa çıktı.

1 SAAT PARK ÜCRETİ 12 LİRA

Kabataş'ta da zamlı ücretler sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Fotoğraf, 0-1 saatlik otopark ücretinin fiyatının 7 liradan 12 lira yükseltildiği görülüyor.

Zamlı fiyatlar, 1 Eylül 2019 itibariyle yürürlüğe girdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #ispark #zam #otopark
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.