İşsizlik rakamları açıklandı. Tablo pek iç açıcı değil. Son 1 yılda işsizler ordusuna tam 1 milyon 21 bin kişi daha eklendi. Genç işsiz ordusu her geçen gün büyüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişiye çıktı.Sektörlerin her geçen gün zora girdiği dönemde olan yine işçiye oldu. Pahalı yaşam şartları vatandaşın geçim derdini ikiye katladı.İş arayıp bulamayan vatandaşlar, işsizliğin nedenini yanlış izlenen ekonomik politikalar olduğunu vurguladı.Genç işsiz oranında 5,5 puanlık yükseliş söz konusu. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,5 puan yükselerek yüzde 23,3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3,2 puan artışla yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.Üniversite mezunu genç nüfus, kendi alanlarındaki iş imkânlarının yetersiz olduğunu belirtirken, üniversite kontenjanlarına ve istihdam sorununa vurgu yaptı.