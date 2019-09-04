Son dakika haberleri! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun açıkladı! İSPARK'ta fazla alınan ücretlerde fark iade edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Hamidiye Suları’na yüzde 50 zam yapıldığı iddialarının tümden yalan olduğunu ifade etti.

Ongun, en yüksek artışın gelecek hafta uygulanmaya başlanacak yüzde 22 ile 9 lira olan damacana suyun 11 lira olmasında gerçekleştiğini kaydetti.

"ÜCRET FARKI İADE EDİLECEK"

Ongun, sosyal medyada bazı grupların dile getirdiği İSPARK otopark ücretlerinin hala zamlı olduğu iddiasının da yalan olduğunu belirtti.

İBB Sözcüsü, "Pazartesi günü fazla ücret ödeyen vatandaşlarımız fişlerini getirdikleri takdirde ücret farkı iade edilecektir." bilgisini paylaştı.

ulusal.com.tr