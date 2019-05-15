İstanbul'da öğrenci mavi kart aylık ücretini 85 liradan 40 liraya düşürüldü. İBB Meclisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında toplu ulaşımın ücretsiz olmasını oy birliğiyle kabul etti. İBB Meclisi, kentteki toplu ulaşım hizmetinin Ramazan Bayramı süresince ücretsiz verilmesini oy birliğiyle onayladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kent genelindeki öğrencilerin toplu ulaşım araçlarında kullandığı mavi kart aylık abonman ücretini 85 liradan 40 liraya düşürme kararı aldı.



AK Parti İBB Meclisi grubu, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 lira ve 200 geçiş olarak belirlenmesini teklif etti.



AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla yapılan teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edilerek, Hukuk, Tarife, Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edildi.



İlgili komisyonlarca olumlu görüş belirtilen teklif, rapora dönüştürülerek meclise sevk edildi.



Rapor, Meclis Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği oturumda ele alındı.



Yapılan oylamada, rapor, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti.



Böylece, aylık 85 lira olan öğrenci mavi kart ücreti, 40 liraya indirildi.



19 MAYIS'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ



İBB Meclisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında toplu ulaşımın ücretsiz olmasını oy birliğiyle kabul etti.



BAYRAM SÜRESİNCE DE ÜCRETSİZ



İBB Meclisi, kentteki toplu ulaşım hizmetinin Ramazan Bayramı süresince ücretsiz verilmesini oy birliğiyle onayladı.