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Son dakika haberleri... İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

Temmuz ayında konutun fiyatı arttı gıda ucuzladı. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre perakende fiyatlarda yüzde 0,04, toptan fiyatlarda ise yüzde 0,52'lik yükseliş oldu.

Son dakika haberleri... İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

Temmuzda bir önceki aya göre  perakende fiyatlar yüzde 0,04, toptan fiyatlar yüzde 0,52 arttı.

Verileri İstanbul Ticaret Odası açıkladı. Kentte, Temmuz ayında yıllık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 16,08, toptan fiyatlar ise yüzde 18,84 artış yaşandı.

Temmuz 2019 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 17,94 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 23,06 yükseldi.

Sektörel bazda değişim oranlarıda belli oldu. Ev eşyasında yüzde 2,46, konutta yüzde 1,29, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 1,07, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,45, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,19 artış oldu.

Giyim yüzde 4,85 ve gıda da yüzde 0,36 ucuzladı.


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #İTO
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