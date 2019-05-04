İstanbul Halk Ekmek, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Buna göre, 300 gramlık pide, İBB Genel Sekreterlik Koordinasyonu'nda alınan karar gereği bu yıl da 1 liradan satılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan kararla ilgili "İstanbullular bu yıl belediye iştirakimiz Halk Ekmek’ten Ramazan pidesini zamsız alacak. 300 gr Ramazan pidesi büfelerimizden 1 TL’ye halkımıza sunulacaktır." açıklaması yaptı

Halk Ekmek pidesine zam yapılmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, 300 gramlık ramazan pidesini 1 liradan satışa sunacak



Fırın pidesine alternatif pidenin fiyatı 1 lira olarak belirlendi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu olan İstanbul Halk Ekmek'te satılan pidenin fiyatı değişmedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği Konuyla ilgili açıklama yaptı. Ramazan ayında İstanbul Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık pide satışa sunulacak.



Koordinasyonunda düzenlenen toplantıda alınan kararla, 2018'de olduğu gibi ramazan pidesi 1 liradan satılacak.



Türkiye genelinde fırınlarda satılan ramazan pidesine yüzde 12 ila yüzde 16'lık zam yapılmıştı.



EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan kararla ilgili açıklama yaptı.



İmamoğlu, "İstanbullular bu yıl belediye iştirakimiz Halk Ekmek’ten Ramazan pidesini zamsız alacak. 300 gr Ramazan pidesi büfelerimizden 1 TL’ye halkımıza sunulacaktır." açıklaması yaptı.



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