banner1005
ABD diplomasi trafiğine hız verdi
ABD diplomasi trafiğine hız verdi
Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava başladı
Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava başladı
AK Partili Arınç'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması
AK Partili Arınç'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... İstanbul seçimlerinin ardından dolar 5.80'in üzerini gördü! İşte dolar/TL kuru ne kadar oldu

Seçim sonuçları sonrası Türk lirası değer kazandı. Dolar, 5,80'in altına geriledi. Dolardaki zayıf seyir ise altını güçlendiriyor. Gram altın 261 liranın biraz üzerinde... Güven endeksleri de haziranda kısmen toparlandı. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Buna göre; Hizmet sektöründe güven yüzde 7,5 arttı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 3,7 yükselişle 93,2 oldu. En kötü istatistik ise inşaat sektöründe... İnşaatta güven artışı yüzde 1,3 oranında kaldı, endeks 50,4 olarak kaydedildi. Dolar/TL kuru, saat 14.30'da 5,8018 ile 5,80 seviyesinin üzerini gördü

Son dakika haberleri... İstanbul seçimlerinin ardından dolar 5.80'in üzerini gördü! İşte dolar/TL kuru ne kadar oldu

Seçim sonuçları sonrası Türk lirası değer kazandı. 

Dolar, 5,80'in altına geriledi. 

Dolardaki zayıf seyir ise altını güçlendiriyor. 

Gram altın 261 liranın biraz üzerinde. 

Güven endeksleri de haziranda kısmen toparlandı. 

Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. 

Buna göre; hizmet sektöründe güven yüzde 7,5 arttı. 

Perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 3,7 yükselişle 93,2 oldu. 

En kötü istatistik ise inşaat sektöründe. 

İnşaatta güven artışı yüzde 1,3 oranında kaldı, endeks 50,4 olarak kaydedildi.

5.80'İN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Dolar/TL kuru, saat 14.30'da 5,8018 ile 5,80 seviyesinin üzerini gördü.

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu seçildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar #tl
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.