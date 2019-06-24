Son dakika haberleri... İstanbul seçimlerinin ardından dolar 5.80'in üzerini gördü! İşte dolar/TL kuru ne kadar oldu

Seçim sonuçları sonrası Türk lirası değer kazandı. Dolar, 5,80'in altına geriledi. Dolardaki zayıf seyir ise altını güçlendiriyor. Gram altın 261 liranın biraz üzerinde... Güven endeksleri de haziranda kısmen toparlandı. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Buna göre; Hizmet sektöründe güven yüzde 7,5 arttı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 3,7 yükselişle 93,2 oldu. En kötü istatistik ise inşaat sektöründe... İnşaatta güven artışı yüzde 1,3 oranında kaldı, endeks 50,4 olarak kaydedildi. Dolar/TL kuru, saat 14.30'da 5,8018 ile 5,80 seviyesinin üzerini gördü

Seçim sonuçları sonrası Türk lirası değer kazandı.



Dolar, 5,80'in altına geriledi.



Dolardaki zayıf seyir ise altını güçlendiriyor.



Gram altın 261 liranın biraz üzerinde.



Güven endeksleri de haziranda kısmen toparlandı.



Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı.



Buna göre; hizmet sektöründe güven yüzde 7,5 arttı.



Perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 3,7 yükselişle 93,2 oldu.



En kötü istatistik ise inşaat sektöründe.



İnşaatta güven artışı yüzde 1,3 oranında kaldı, endeks 50,4 olarak kaydedildi.



5.80'İN ÜZERİNİ GÖRDÜ



Dolar/TL kuru, saat 14.30'da 5,8018 ile 5,80 seviyesinin üzerini gördü.



Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu seçildi.



ulusal.com.tr