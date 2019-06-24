Son dakika haberleri... İstanbul seçimlerinin ardından dolar 5.80'in üzerini gördü! İşte dolar/TL kurunda son durum

Dolar Türk Lirası karşısında, İstanbul'da tekrarlanan belediye başkanlığı seçimi sonrası sert düştü. Dolar/TL kuru, saat 14.30'da 5,8018 ile 5,80 seviyesinin üzerini gördü

Dolar/TL, bir aydır devam eden siyasi belirsizliğin sona ermesinin ardından gece yarısı ilk işlemlerde yaklaşık yüzde 1.5 düşerek 5.7692 seviyesine kadar indi. Daha sonra kayıplarının bir kısmını geri alan kur 5.7700 civarına toparlandı.



Ancak bu toparlanma uzun sürmedi ve Türkiye'de piyasaların açılması ile birlikte tekrar düşüşe geçen dolar, kayıplarını yüzde 1.5'e kadar çıkararak 5.73 seviyesinin altını gördü.



5.80'İN ÜZERİNİ GÖRDÜ



Dolar/TL kuru, saat 14.30'da 5,8018 ile 5,80 seviyesinin üzerini gördü.



Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu seçildi.



ulusal.com.tr