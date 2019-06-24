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Son dakika haberleri... İstanbul seçimlerinin ardından dolarda sert hareketlilik! İşte dolar/TL kurunda son durum

Dolar Türk Lirası karşısında, İstanbul'da tekrarlanan belediye başkanlığı seçimi sonrası sert düştü

Son dakika haberleri... İstanbul seçimlerinin ardından dolarda sert hareketlilik! İşte dolar/TL kurunda son durum

Dolar/TL, bir aydır devam eden siyasi belirsizliğin sona ermesinin ardından gece yarısı ilk işlemlerde yaklaşık yüzde 1.5 düşerek 5.7692 seviyesine kadar indi. Daha sonra kayıplarının bir kısmını geri alan kur 5.7700 civarına toparlandı.

Ancak bu toparlanma uzun sürmedi ve Türkiye'de piyasaların açılması ile birlikte tekrar düşüşe geçen dolar, kayıplarını yüzde 1.5'e kadar çıkararak 5.73 seviyesinin altını gördü.

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu seçildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar #tl
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