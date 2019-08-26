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Son dakika haberleri! İşte doların fırlamasına neden olan olay! Piyasalarda gerilim kuru ateşledi! Dolar TL kuru ne kadar? Dolarda son durum

Amerika ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması piyasalarda hareketlenmeye neden oldu. Gece 6,40 seviyesini gören dolar, Amerika Başkanı Trump'ın yeni açıklamaları ile 5,80'in altına indi. Çin Yuanı'ndaki değer kaybı Türk Lirası'nda da kendini gösterdi. Yatırımcıların riskten kaçışı, gece sığ piyasada dolar/TL'nin 6,40 seviyelerinin üzerine çıkmasına neden oldu

Son dakika haberleri! İşte doların fırlamasına neden olan olay! Piyasalarda gerilim kuru ateşledi! Dolar TL kuru ne kadar? Dolarda son durum

Tokyo piyasalarındaki sığ işlemler ve ticaret savaşının verdiği gerginlikle dolar, 6,40'ı gördü.

Küresel piyasalar, tırmanan ticaret gerilimi ile haftaya başladı.

Amerika'nın adımlarına karşılık Çin'in ithalatta tarifeleri yükseltmesiyle piyasalarda sert dalgalanma yaşandı.

DOLAR NEDEN FIRLADI

Çin Yuanı'ndaki değer kaybı Türk Lirası'nda da kendini gösterdi.

Yatırımcıların riskten kaçışı, gece sığ piyasada dolar/TL'nin 6,40 seviyelerinin üzerine çıkmasına neden oldu.

Amerika Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinin yeniden başlayacağını bildirmesiyle kurun ateşi düştü.

G7 zirvesi için bulunduğu Fransa'da açıklama yapan Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping büyük bir lider, sakinliğini ve bir anlaşma yapma arzusunu memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Dolar/TL, Trump'ın mesajları sonrası 5,77'ye kadar indi. Kur, 5,80 seviyelerinde seyrediyor.

ulusal.com.tr

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Ticaret savaşının tırmanmasının uluslararası piyasalarda yarattığı sert hareketler ve yuandaki değer kaybı ile dolar/TL kuru, gece yarısından sonra başlayan işlemlerde bir ara 6,2987'ye yükseldi. Şu sıralar 5,8035'ten işlem gören dolar/TL kuru, cuma gününü 5.7590'dan tamamlamıştı. Türk Lirası'nın Dolar karşısında birkaç dakika içerisinde 60 kuruş değer kaybedip yine sadece birkaç dakikada Asya piyasalarının açılışındaki seviyelerine gelmesi piyasa terminolojisinde 'Flash Crash' olarak adlandırılan fiyatlama hareketleriyle benzerlik gösteriyor. 'Flash Crash' ifadesi, bir varlığın fiyatlamasında dalgalanmanın çok kısa süre içerisinde hızla artması anlamına geliyor
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