Son dakika haberleri... İşte zamlı içki, alkol, bira fiyatları ne kadar oldu (4 Temmuz 2019 Perşembe zamlı alkol fiyatları, zamlı sigara fiyatları belli oldu mu)

Alkol ile sigaraya zam gelmesinin ardından vatandaşlar, zamlı sigara ve alkol fiyatlarının ne olduğunu araştırıyor. Edinilen bilgilere göre, yeni zamlı fiyatlar satıcılara tebliğ edildi. Bugünden itibaren yeni fiyatlarla ürünlerin satışına başlandı. Alkollü ürünlerde satıcılara zam gelmesinin ardından tavsiye edilen perakende satış fiyatları listesi bildirildi. 4 Temmuz 2019 Perşembe zamlı alkol fiyatları, zamlı sigara fiyatları belli oldu mu? İşte ayrıntılar

Alkollü içecek ve sigara ürünlerine zam geldi. Zamlı fiyatlarla ürünlerin satışına bugünden itibaren başlandı.



Ürünlerin satıcılarına şirketler tarafından tavsiye edilen perakende satış fiyatları listesi dağıtıldı. Zamlı fiyatlarla satışlar bu listeye göre yapılıyor.



ZAMLI ALKOL FİYATLARI, ZAMLI SİGARA FİYATLARI BELLİ OLDU MU



Edinilen bilgilere göre, bira başı 1.25, ekstra biralara da 1.75 lira zam yapıldı. Yeni fiyatlarla satışlar başladı.



SİGARA ZAMLI FİYATLAR



Öte yandan sigaraya zam konusunda firmaların henüz zammı fiyatlara yansıtmadığı ifade edildi. Sigaraların zamlı fiyatlar üzerinden satışına başlanmadığı ifade edildi.



Ek olarak, bugün içinde zamlı rakı fiyatlarının da satıcılara bildirileceği aktarıldı



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