Rekabet Kurumu'na 'Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş. nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması' başvurusu yapıldı

Rekabet Kurumu'nda bildirilen birleşme ve devralma bölümünde Kamil Koç otobüs şirketiyle ilgili bir devralma niteliğinde olan bir başvuru yer aldı.



Başvuruda "Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş. nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması" ifadeleri yer aldı.



Türkiye'de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç'a ilişkin önemli gelişme yaşandı.



1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group'a satılan Kamil Koç'un Flixmobiliy GMBG'ye devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.



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