Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, engelli (vergi indirimli, özürlü, sakat) statüsünde olanlara, emeklilikte yaş şartının olmadığını bildirdi. Engelli statüsünde emekli olanların normal emeklilerden daha fazla emekli maaşı aldıklarını ifade eden Erdursun, emekli olduktan sonra çalışabileceklerini, maaşlarının kesilmeyeceğinin altını çizdi. Erdursun, engelli statüsündeki emeklilik için Sosyal Sigortalar Kurumu SSK ve Emekli Sandığı'nda vergi indirim belgesinin alınmasının zorunlu olduğunu ve oranın en az yüzde 40 olduğunu aktardı. Öte yandan Erdursun, BAĞ-KUR'lularda vergi indirim belgesine gerek olmadığını, raporun yeterli olduğunun altını çizdi. Ek olarak, Erdursun, bugün çalışma hayatının içinde olanların brüt 4 bin liranın altında bir ücretle çalışması durumunda her ay emekli olduklarına bağlanacak maaşın düştüğünü paylaştı. Erdursun, asgari ücretin brüt tutarı olan 2.558,40 lira ile 4 bin lira arasında çalışanların ileride emekli olduklarında alacakları emekli maaşları her ay düşeceğini, brüt 4 bin lira ve üst ile 19.188 lira arasında çalışanları ise artacağının bilgisini paylaştı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kimlere emeklilikte yaş şartının olmadığını açıkladı.



Erdursun, engelli (vergi indirimli, özürlü, sakat) statüsünde olanlara, emeklilikte yaş şartının olmadığını açıkladı.



Özgür Erdursun, engelli emekliliği ile malulen emekliliğin farklı olduğunu belirtti.



Erdursun, engelli statüsünde emekli olanların normal emeklilerden daha fazla emekli maaşı aldıklarını ifade etti.



Emekli olduktan sonra çalışabileceklerini de vurgulayan Özgür Erdursun, maaşlarının kesilmeyeceğini de sözlerine ekledi.



GEREKLİ BELGELER



Erdursun, engelli statüsündeki emeklilik için Sosyal Sigortalar Kurumu SSK ve Emekli Sandığı'nda vergi indirim belgesinin alınmasının zorunlu olduğunu ve oranın en az yüzde 40 olduğunu aktardı.



Öte yandan Erdursun, BAĞ-KUR'lularda vergi indirim belgesine gerek olmadığını, raporun yeterli olduğunun altını çizdi.



Ek olarak, Erdursun, bugün çalışma hayatının içinde olanların brüt 4 bin liranın altında bir ücretle çalışması durumunda her ay emekli olduklarına bağlanacak maaşın düştüğünü paylaştı.



KİMLERİN EMEKLİ MAAŞI ARTAR/AZALIR



Erdursun, asgari ücretin brüt tutarı olan 2.558,40 lira ile 4 bin lira arasında çalışanların ileride emekli olduklarında alacakları emekli maaşları her ay düşeceğini, brüt 4 bin lira ve üst ile 19.188 lira arasında çalışanları ise artacağının bilgisini paylaştı



ulusal.com.tr



