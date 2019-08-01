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Son dakika haberleri... Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugünden sonra...

Alışverişlerde kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler, bugün itibariyle 90 liradan 120 liraya çıkarıldı. BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, "Özellikle 120 lira altı şifresiz yapılabilen temassız ödemeler ile kart kullanıcılarının ve iş yerlerinin ödeme süreçleri çok daha hızlı ve kolay hale gelecek" demişti

Son dakika haberleri... Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugünden sonra...

Bankalararası Kart Merkezi'nce (BKM), şifresiz olarak yapılabilen temassız ödeme işlemleri limitinin bugünden itibaren 120 liraya çıkarıldı. 

BKM açıklamasına göre, ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor.

1 Ağustos 2019 itibariyle alışverişlerde kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler limiti 90 liradan 120 liraya yükseltildi.

Temassız ödemeler 120 liraya kadar şifresiz, bu tutar üzerinde ise şifreli olarak yapılabilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #BKM #kredi kartı
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