Son dakika haberleri... Kredi kartlarıyla ilgili flaş karar! Faiz oranları değişti

Kredi kartı faiz oranları değişti. Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi

Kredi kartlarında faizler düştü.



Merkez Bankası Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2,15'ten yüzde 2'ye indirdi.



Kararla yabancı para cinsinden işlemlerde aylık azami faiz oranı da yüzde 1,72'den yüzde 1,60'a çekildi.



Aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemler için yüzde 2,65’ten 2,40'a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22'den 2'ye indi.



Merkez Bankası kararının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı öğrenildi.



ulusal.com.tr

