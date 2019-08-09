Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli'nin yerine Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi

Son günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bünyesinde ve teşkilat yapısında değişiklikler yapılıyor.



Dün Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun başında bulunan Osman Dereli de görevden alındı.



Sözcü gazetesinin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları da Dereli'nin görevden alındığını doğruladı.



Dereli'nin yerine Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi.



HAYRETTİN KURT KİMDİR



1979 yılında Samsun’da doğan Hayrettin Kurt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Avukatlık, TBMM’de Hukuk Danışmanlığı, Denizcilik Müsteşarlığında Denizcilik (Hukuk) Uzmanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Daire Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ise I. Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır.



Hayrettin Kurt; Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinde (DEK-TMK) Denetim Kurulu Başkanıdır ve doktora öğrencisi olarak akademik çalışmasına devam etmektedir. 20/06/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile EPDK Kurul Üyesi olarak atanan Hayrettin Kurt, evli ve 1 çocuk babasıdır.



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