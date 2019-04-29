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Son dakika haberleri... Market zincirleri A101, BİM ve Migros'tan birkaç ürüne zam kararı

A101, BİM ve Migros market zincirlerinde satılan, kırmızı ve beyaz ete de zam geldi. Ulusal Kanal canlı yayınına konuk olan Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, ucuz et için yem probleminin çözülmesi gerektiğini söyledi. Ramazan fırsatçılığına dair soruyu yanıtlayan Ahmet Atalık, "Fiyat ucuzlaması gerekirken özellikle arttırılıyor" dedi

Son dakika haberleri... Market zincirleri A101, BİM ve Migros'tan birkaç ürüne zam kararı

Pazardaki ürünlerden sonra 3 markette satılan, kırmızı ve beyaz ete de zam geldi. 

Özellikle kırmızı et fiyatlarının pahalı olması, yıllardır vatandaşın şikayet ettiği bir konu. 

Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, Muhabir Dilek Doğan'ın sorularını yanıtladı.

Atalık, ucuz et için yem probleminin çözülmesi gerektiğini belirtti.

Ramazan fırsatçılığına dair soruyu yanıtlayan Ahmet Atalık, "Fiyat ucuzlaması gerekirken özellikle arttırılıyor" dedi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #zam #ucuz et #migros #bim #a101 #market zincirleri
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