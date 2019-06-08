Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Marmaray için alınan tren setlerinin hizmete alınmaması ya da ray makas sistemine uygun olmadığı için kullanılmaması iddiaları için açıklama yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından armaray için alınan tren setlerinin hizmete alınmaması ya da ray makas sistemine uygun olmadığı için kullanılmaması iddiaları için açıklama yapıldı



Bakanlık açıklamasında şunlar denildi:



"Marmaray için alınan tren setlerinin hizmete alınmaması ya da ray makas sistemine uygun olmadığı için kullanılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. 478 milyon Euro israf edilmiş iddiaları asılsızdır. Söz konusu setler Gebze-Halkalı arasında her gün ortalama 350 bin İstanbulluya hizmet vermektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan imzası ile cevap verilen soru önergesinde de bu şekilde izah edilmiş olmasına rağmen sanki bu setler depolarda çürümeye terk edilmiş gibi bir algı oluşturulmak istenmiştir".



ulusal.com.tr