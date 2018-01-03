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Son dakika haberleri: Memur zammı ve emekli zammı ne zaman? - Enflasyon rakamları açıklandı mı?

Son dakika haberleri... Emeklilerin gözü bugün saat 10.00'a çevrildi. 12 milyon emeklinin heyecanla beklediği “enflasyon farkı” zammı bugün belli olacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla zam oranı netlik kazanacak.

Son dakika haberleri: Memur zammı ve emekli zammı ne zaman? - Enflasyon rakamları açıklandı mı?

Milyonlarca kamu çalışanı ve memur emeklisini ilgilendiren enflasyon zammı bugün belli oluyor.

TÜİK'in saat 10:00'da açıklayacağı aralık ayı enflasyon oranının kesinleşmesi ile birlikte zam oranları da netlik kazanacak.

Toplu sözleşme dolayısıyla ocak ayında yüzde 4 zam alacak devlet memurları, aralık ayı TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.97'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre ocak ayında yüzde 4 zam ve enflasyon farkı hakkı kazanacak.

Enflasyon oranı, memur emeklilerinin yüzde 3.5'lik zammın yanı sıra enflasyon farkı alma ihtimalini beraberinde getiriyor.

 

Etiketler; #memur zammı #emekli zammı #tuik #tüfe
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