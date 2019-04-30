Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 'Enflasyon Raporu 2019-I' sunumunu yaptı. Çetinkaya, "2019 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette bir önceki döneme göre kısmi bir toparlanma gözlenmiştir. Finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle toplam talep koşullarının enflasyona düşüş yönlü katkısı sürmüştür. Bu dönemde net ihracatın büyümeye güçlü desteğiyle birlikte ekonomideki dengelenme eğilimi devam etmiştir. Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor. Fiyat istikrarına yönelik riskler göz önünde bulundurularak sıkı para politikası duruşu korunmuştur​. Mevcut rapor döneminde kur takası faizleri ve döviz kuru oynaklıkları artmıştır. Bu dönemde döviz kuru gelişmelerine paralel olarak TL'nin oynaklığı arttı. Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam ediyor" ifadelerini kullandı. Tahminleri açıklayan Çetinkaya, "2019 gıda fiyat enflasyonu tahmini %16,0 (önceki %13,0). 2020 gıda fiyat enflasyonu tahmini %11,0 (önceki %10,0). ​Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %8,2). Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz." dedi. Çetinkaya, "Enflasyonu, %70 olasılıkla 2019 yılı sonunda %12,1-17,1 aralığında -orta noktası %14,6 gerçekleşeceği öngörüyoruz (Önceki %11,9-17,3 aralığı ile %14,6). Enflasyonu, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %5,1-11,3 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceği öngörüyoruz (Önceki %5,1-11,3 aralığı ile %8,2)." açıklaması yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, 'Enflasyon Raporu 2019-II' sunumunu yaptı.



Çetinkaya, şunları söyledi:



"Gelişmiş ülkelerde para politikası normalleşme süreçlerinin yavaşlayacağına dair sinyaller uzun vadeli tahvil getirilerinin gerilemesine yol açtı.



Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları dalgalı bir seyir izledi.



Enflasyon raporunda rezerv analizi yer alıyor.



2019 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette bir önceki döneme göre kısmi bir toparlanma gözlenmiştir.



Finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle toplam talep koşullarının enflasyona düşüş yönlü katkısı sürmüştür.



Bu dönemde net ihracatın büyümeye güçlü desteğiyle birlikte ekonomideki dengelenme eğilimi devam etmiştir.



Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.



Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyat baskısı ilk çeyrekte de sürdü.



Fiyat istikrarına yönelik riskler göz önünde bulundurularak sıkı para politikası duruşu korunmuştur.



Mevcut rapor döneminde kur takası faizleri ve döviz kuru oynaklıkları artmıştır. Bu dönemde döviz kuru gelişmelerine paralel olarak TL'nin oynaklığı arttı.



Kredi büyümesi ilk çeyrekte ılımlı bir artış kaydetti, toparlanma ağırlıklı olarak ticari kredilerden kaynaklandı.



Enflasyon ilk çeyrekte Ocak enflasyon raporu tahminleri ile uyumlu gerçekleşmiştir.



Bu dönemde işlenmemiş gıda fiyatları tahminlerin üzerinde artış gösterdi.



Döviz kuru ve ithalat fiyatlarının tüketici enflasyonuna katkısı bir önceki döneme kıyasla düşürücü yönde oldu.



Yıllık enflasyondaki azalışta temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu.



Gıda enflasyonu bu dönemde olumsuz bir seyir kaydetti.



Enflasyonun ana eğiliminde bir miktar iyileşme gözlendi.



Enflasyon görünümüne ilişkin riskler devam ediyor.



2019 Petrol fiyatı tahmini 67,2 (önceki 63,1)



2020 Petrol fiyatı tahmini 66,2 (önceki 63,8)



2019 ithal fiyat tahmini %0,0 (önceki -%2,2)



2020 ithal fiyat tahmini %0,8 (önceki %1,5)



2019 gıda fiyat enflasyonu tahmini %16,0 (önceki %13,0)



2020 gıda fiyat enflasyonu tahmini %11,0 (önceki %10,0)



Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %8,2).



Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.



Enflasyonu, %70 olasılıkla 2019 yılı sonunda %12,1-17,1 aralığında -orta noktası %14,6 gerçekleşeceği öngörüyoruz (Önceki %11,9-17,3 aralığı ile %14,6).



Enflasyonu, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %5,1-11,3 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceği öngörüyoruz (Önceki %5,1-11,3 aralığı ile %8,2).



2019 ve 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini değiştirmedik.



2019 yılında enflasyon tahminine gıda fiyatları 0,7 puan, ithal fiyat artış 0,3 puan katkı yaptı.



2020 yılında enflasyon tahminine gıda fiyatları 0,2 puan, enflasyon ana eğilimindeki düzelme -0,2 puan etki yaptı."



ulusal.com.tr

