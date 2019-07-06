Son dakika haberleri... Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya neden görevden alındı? Yeni başkan Murat Uysal kimdir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya´dan boşalan göreve Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı. Uysal ilk açıklamasında fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti

Merkez Bankasının başkanı değişti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görev süresinin dolmasına yaklaşık 10 ay kala görevinden alındı. Yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.



Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de duyuruldu.



Böylelikle 25 Temmuz'da toplanacak Para Politikası Kurulu'na Murat Uysal başkanlık edecek.



Karara göre, Murat Çetinkaya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.



Yeni başkan Murat Uysal ilk açıklamasında fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti.



Karara CHP ve İyi Parti'den tepkiler geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztırak Twitter hesabından yaptığı açıklamada " Bağımsız TCMB’nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı." ifadelerini kullandı. Öztırak Merkez Bankasının sarayın elinde tutsak olduğunu öne sürdü.



Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz da "Kendisi istifa etmediği sürece, Başkanın görevden alınması mümkün değildir." dedi.





Murat Uysal'ın öz geçmişi

İstanbul'da 1971 yılında doğan Uysal, Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık ana bilim dalında yüksek lisans yapan Uysal, bu dönemde "Enflasyon Hedeflemesi, Dünyada ve Türkiye'deki Uygulamaları" konulu yüksek lisansını tamamladı.

Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, Döviz ve Para Piyasaları ile Menkul Kıymetlerden Sorumlu Uzman ve Yöneticilik görevlerinde bulundu. Türkiye Halk Bankasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak 2007-2011 tarihlerinde çalışan Uysal, Kasım 2011-Haziran 2016 döneminde ise Halk Bankasında hazine yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Eş zamanlı 2008-2010 yıllarında Halk Yatırım AŞ Denetim Kurulu Üyesi, 2011 yılında Halk Portföy AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2014 yıllarında Halk Portföy AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015-Nisan 2016 döneminde Halk Leasing Finansal Kiralama AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olan Uysal, Mart 2015-Haziran 2016 tarihlerinde ise Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

Uysal, İngilizce ve Fransızca biliyor.