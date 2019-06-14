Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı beklenti anketini açıkladı. Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85, yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6.3015 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı beklenti anketini açıkladı.



Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85, yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6.3015 oldu.



Geçen ayki ankette yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 16.7 olmuş, 12 ve 24 ay vadedeki enflasyon beklentileri yüzde 15.5 ve yüzde 12.3 seviyelerine yükselmişti.



ulusal.com.tr