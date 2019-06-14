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Son dakika haberleri... Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı: Dolar ne kadar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı beklenti anketini açıkladı. Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85, yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6.3015 oldu

Son dakika haberleri... Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı: Dolar ne kadar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı beklenti anketini açıkladı. 

Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85, yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6.3015 oldu. 

Geçen ayki ankette yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 16.7 olmuş, 12 ve 24 ay  vadedeki enflasyon beklentileri yüzde 15.5 ve yüzde 12.3 seviyelerine yükselmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Merkez Bankası #dolar
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