Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı beklenti anketini açıkladı.
Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85, yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6.3015 oldu.
Geçen ayki ankette yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 16.7 olmuş, 12 ve 24 ay vadedeki enflasyon beklentileri yüzde 15.5 ve yüzde 12.3 seviyelerine yükselmişti.
ulusal.com.tr
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı beklenti anketini açıkladı. Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85, yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6.3015 oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı beklenti anketini açıkladı.