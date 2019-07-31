Son dakika haberleri... Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü

Ekonomi, ülkemizin yakıcı gündem başlıklarından biri olmaya devam ediyor... Hem işçi hem memurun gözü yapılacak görüşmelerdeyken, Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü. Başkan Murat Uysal, yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 13.9 olduğunu duyurdu.

Enflasyon raporu açıklandı. Yılın üçüncü raporunda tahminler düştü. Açıklama Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan geldi.



Uysal verileri açıkladı, ardından soruları yanıtladı. Enflasyon düşüşündeki başlıca etmenlere dikkat çekti.



"Risklere karşı hazırlıklıyız" dedi Uysal.



Merkez Bankası Başkanı önümüzdeki süreçte yerli para ile ticaret konusunda çalışmalara devam edileceğini belirtti.



Merkez Bankası'nın bağımsızlığı da soruldu Uysala, "Araç ve amaç bağımsızlığını" ayırmak lazım dedi. Merkez Bankasının para politikalarındaki duruşuna dikkat çekti.





ulusal.com.tr