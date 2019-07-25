Son dakika haberleri... Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası merakla beklenen kararını açıkladı ve faizde 4,25 puan indirime gitti. Karar sonrası kurdaki hareketlilik arttı. Dolar gün içinde en düşük seviyeyi gördü. Faiz indirimi ise en çok borç batağındaki imalat sanayini rahatlattı. Borçların ödenmesi adına işletmeler için bir kapı aralandı. Uzmanlar ise "Kredi kanalları açılmıyor, problemler sürüyor" uyarısı yaptı.

Ve beklenen karar açıklandı. Türkiye'de faiz 4,25 puan düştü. Merkez yeni döneme hızlı başladı.



"Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar vermiştir. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini göstermektedir."



Merkez Bankası yeni başkanı Murat Uysal ile temmuz ayının ilk toplantısını yaptı. Para Politikası Kurulu bir araya geldi. Dikkatler duyurulacak faiz indirimindeydi. Politika faizi yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indi. Ekonomistlere göre; Faiz indirimi sadece borçların ödenmesine yardımcı olacak.



Tahminler arasında ağırlıklı görüş 250 baz puan indirimdi. Bu beklentinin çok üzerine çıkıldı. Tam 425 baz puan faiz indirimine gidildi. Gerekçe olarak, "Enflasyondaki iyileşme" gösterildi.



PARA POLİTİKASI KURULU KARARI

"Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir."



Uzmanlar ise uyarıyor; yapısal çözümlere ihtiyaç var.



Merkez'in sert faiz indirim kararının ardından lirada dalgalanma yaşandı. İlk tepki olarak 5,77'ye çıkan dolar, ardından 5,65 seviyelerine kadar düştü.



Bu faiz kararı ekonomistlere göre zaten piyasalar tarafından kabullenilmişti. Kura etkisi de zayıf oldu. Kurda asıl dalga ise sonbaharda bekleniyor.



Ayrıca yapılan açıklamada piyasalara bir de mesaj verildi; "İstikrar için bütün araçlar kullanılacak" denildi.

"Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."



Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacak.





ulusal.com.tr