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Son dakika haberleri... Merkez Bankası'nda Hakan Atasoy görevden alındı

Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hakan Atasoy'un bu görevinden alındığı öğrenildi. Atasoy'un bundan böyle bankada danışman olarak çalışacağı ifade edildi

Son dakika haberleri... Merkez Bankası'nda Hakan Atasoy görevden alındı

Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hakan Atasoy'un bu görevinden alındığı öğrenildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Atasoy'un bundan böyle bankada danışman olarak çalışacağı ifade edildi.

MERKEZ BANKASI GENEL KURULU 15 MART'TA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15 Mart Cuma günü Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Merkez Bankasının hissedarlarına yaptığı ve internet sitesinden de yayımlanan davete göre, TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart Cuma günü saat 15.00'te yapılacak. 

Altı gündem maddesi ile toplanacak Genel Kurul'da; açılış ve toplantı başkanlığı oluşturulacak. 2018 hesap yılına ait raporlar ve kâr dağıtımı ile ilgili teklif görüşülecek. 2018 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklif onaylanacak. Banka Meclisi üyeleri ve Denetleme Kurulunun ibraları gerçekleştirilecek.

Genel Kurul'da, Banka Meclisinin 30 Nisan'da boşalacak iki üyeliği için seçim yapılmasının yanı sıra Denetleme Kurulunun da 30 Nisan'da boşalacak üç üyeliği için seçim yapılacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Merkez Bankası #hakan atasoy
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