Son dakika haberleri... Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması: 6.14 TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinde "Cari yıl sonu bankalararası döviz piyasası ABD Dolar kuru beklentisi 6.1448, (Önceki 6.3015). 12 Ay sonrasının bankalararası döviz piyasası ABD Dolar kuru beklentisi 6.4664, (Önceki 6.6361)" bilgileri yer aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi açıklandı.



Ankette şu veriler yer aldı:



"TÜKETİCİ ENFLASYONU



Cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi %15,01



12 Ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi %13,90



24 Ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi %11,00



ABD DOLAR KURU



Cari yıl sonu bankalararası döviz piyasası ABD Dolar kuru beklentisi 6.1448, (Önceki 6.3015)



12 Ay sonrasının bankalararası döviz piyasası ABD Dolar kuru beklentisi 6.4664, (Önceki 6.6361)



CARİ İŞLEMLER DENGESİ



Cari yılın yıllık cari işlemler dengesi beklentisi , -7649.82 milyon dolar(Önceki , -10590.97 milyon dolar)



Gelecek yılın yıllık cari işlemler dengesi beklentisi , -17378 milyon dolar(Önceki , -19248.15 milyon dolar)"



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