Son dakika haberleri... Merkez Bankası'ndan dolar kuru, ihtiyat akçesi ve enflasyon tahmini açıklaması geldi

Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, "TL'de ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı" dedi. Uysal, "Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyondaki azalışta gıda, temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu" ifadelerini kullandı. Uysal, "Enflasyonun 2019 yıl sonunda %13,9, 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Alkol ve tütündeki ÖTV artışı enflasyon tahminini 0,2 puan yükseltti. İktisadi faaliyetteki ılımlı seyir enflasyondaki düşüşü destekleyecek" şeklinde konuştu. TCMB Başkanı Uysal, "İhtiyat akçesinden gelecek tutarın yarıya yakını Hazine hesaplarına geçmiş bulunuyor" dedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.



Uysal, "TL'de ima edilen kur oynaklığı mevcut rapor döneminde azaldı" dedi.



TCMB Başkanı Uysal, şunları söyledi:



"Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.



Kredi büyümesi ikinci çeyrekte zayıf bir görünüm izledi.



Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini öngörüyoruz.



Yıllık enflasyondaki azalışta gıda, temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu.



Fiyatlama davranışına dair göstergeler bu dönemde bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.



ENFLASYON



2020 yılı için gıda fiyat enflasyon tahminini yüzde 11 olarak koruduk.



2019 yılı için gıda fiyat enflasyon tahminini yüzde 16,0'dan yüzde 15,0'e çektik.



2019 yılı için ithal fiyat değişim tahminini yüzde 0,0'dan yüzde -3,1'e revize ettik.



Enflasyonun 2019 yıl sonunda %13,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.



Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.



Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.



Enflasyonu, %70 olasılıkla 2019 yılı sonunda %11,5-16,3 aralığında -orta noktası %13,9- gerçekleşeceği öngörüyoruz.



Enflasyonu, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %5,2-11,2 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceği öngörüyoruz.



2019 yıl sonu enflasyon tahmininin nisan ayı raporuna göre 0,7 puan aşağı yönlü güncellemesine çıktı açığındaki güncelleme +0,2 puan katkı yaptı.



Alkol ve tütündeki ÖTV artışı enflasyon tahminini 0,2 puan yükseltti.



Gıda enflasyonunun enflasyondaki düşüş sürecini destekleyeceğini tahmin ediyoruz.



İktisadi faaliyetteki ılımlı seyir enflasyondaki düşüşü destekleyecek.



İHTİYAT AKÇESİ



İhtiyat akçesinden gelecek tutarın yarıya yakını Hazine hesaplarına geçmiş bulunuyor."



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