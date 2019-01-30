Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 14.6 olduğunu açıkladı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "2019 yıl sonu enflasyonu beklentisini %14,6, 2020 yıl sonunda %8,2 öngörüyoruz" denildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 14.6 olduğunu açıkladı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "2019 yıl sonu enflasyonu beklentisini %14,6, 2020 yıl sonunda %8,2 öngörüyoruz" denildi.



