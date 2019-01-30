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Son dakika haberleri... Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya,  yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 14.6 olduğunu açıkladı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "2019 yıl sonu enflasyonu beklentisini %14,6, 2020 yıl sonunda %8,2 öngörüyoruz" denildi

Son dakika haberleri... Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya,  yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 14.6 olduğunu açıkladı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "2019 yıl sonu enflasyonu beklentisini %14,6, 2020 yıl sonunda %8,2 öngörüyoruz" denildi.

Etiketler; #Merkez Bankası #Murat Çetinkaya #enflasyon
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