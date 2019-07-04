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Son dakika haberleri... Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur. Enerji fiyatları gerileyerek tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkilemiştir. Bir önceki yıldaki yüksek bazın yanı sıra iç talep koşullarındaki zayıf seyir çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlamayı desteklemiştir" açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

"Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur.

Enerji fiyatları gerileyerek tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkilemiştir.

Bir önceki yıldaki yüksek bazın yanı sıra iç talep koşullarındaki zayıf seyir çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlamayı desteklemiştir.

Bununla birlikte, temel mal ana eğilimindeki ılımlı seyre karşın, hizmet grubu ana eğiliminde canlı turizm talebi kaynaklı olarak bir miktar yükseliş izlenmiştir.

Bu dönemde tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları bir miktar azalmıştır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Merkez Bankası
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