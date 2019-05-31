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Son dakika haberleri... Merkez Bankası'ndan finansal istikrar açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nda "Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir. Kredi büyümesinde ılımlı bir toparlanma gözlenmektedir. Türkiye’nin hane halkı borçluluğu gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında seyretmektedir." denildi

Son dakika haberleri... Merkez Bankası'ndan finansal istikrar açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu açıklandı.

Raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir.

Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir.

Kredi büyümesinde ılımlı bir toparlanma gözlenmektedir.

Türkiye’nin hane halkı borçluluğu gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında seyretmektedir.

Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir.

Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir.

 TCMB, elindeki tüm politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam edecektir"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Merkez Bankası
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