Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, tütün ürünlerindeki fiyat artışının sınırlı da olsa eylül ayına sarkan bir etkisi olacağının not edilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Eylül ayında, ulaştırma hizmetlerinde şehir içi ulaşım kalemi kaynaklı fiyat artışları gözlenecektir. Temel mal grubu enflasyonu yüksek baz etkisinin yanı sıra yakın dönemdeki döviz kuru gelişmeleri ve iktisadi faaliyetteki ılımlı seyrin etkisiyle yavaşlama eğilimini sürdürmüştür." denildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklama yaptı.



Açıklamada şunlar belirtildi:



"Yıllık enflasyon alt gruplar genelinde gerilerken, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde temel mal ve enerji grupları belirleyici olmuştur.



Bu dönemde gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi sürmüştür. Türk lirasındaki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyri çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşü desteklemiştir.



Bu çerçevede, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur. Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskılarında son dönemde önemli bir azalış gözlenmiştir.



Eylül ayında, ulaştırma hizmetlerinde şehir içi ulaşım kalemi kaynaklı fiyat artışları gözlenecektir.



Temel mal grubu enflasyonu yüksek baz etkisinin yanı sıra yakın dönemdeki döviz kuru gelişmeleri ve iktisadi faaliyetteki ılımlı seyrin etkisiyle yavaşlama eğilimini sürdürmüştür.



Tütün ürünlerindeki fiyat artışının, sınırlı da olsa, Eylül ayına sarkan bir etkisi olacağı not edilmelidir."



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