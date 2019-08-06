Son dakika haberleri... Merkez Bankası'ndan sigara zammı açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının Ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacaktır. Geçici vergi indirimlerinin etkisi arındırıldığında, çekirdek göstergelerden B ve C’nin eğilimindeki yükselişin daha sınırlı olduğu izlenmiştir" açıklaması yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), açıklama yaptı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 1,36 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,93 puan yükselerek yüzde 16,65 olarak gerçekleşmiştir.



Gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak sürmüştür. Bunda, dayanıklı tüketim mallarındaki geçici vergi indirimlerinin sona ermesi ve elektrik kalemi kaynaklı olarak enerji fiyatlarında kaydedilen yükseliş etkili oldu.



Bu dönemde çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yükselişte, dayanıklı tüketim mallarındaki vergi oranı değişikliğine bağlı olarak temel mal enflasyonu belirleyici olmuştur.



Geçici vergi indirimlerinin etkisi arındırıldığında, B ve C göstergelerinin eğilimindeki yükselişin daha sınırlı olduğu izlenmiştir.



Tütün ürünlerinde yakın dönemde yapılan fiyat ayarlamalarının Ağustos ayı enflasyonuna kayda değer bir etkisi olacaktır.



Geçici vergi indirimlerinin etkisi arındırıldığında, çekirdek göstergelerden B ve C’nin eğilimindeki yükselişin daha sınırlı olduğu izlenmiştir."



ulusal.com.tr