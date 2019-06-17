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Son dakika haberleri... Merkez Bankası'ndan Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin basın duyurusu

Merkez Bankası tarafından "Finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı Sisteminin desteklenmesi amacıyla Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verilmiştir." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Merkez Bankası'ndan Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin basın duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin basın duyurusu yaptı.

Duyuruda şunlar denildi:

"Finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı Sisteminin desteklenmesi amacıyla Piyasa Yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verilmiştir.

Tanınacak limitlerle sınırlı olmak üzere gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak söz konusu likidite imkânına uygulanacak faiz oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecektir. Piyasa Yapıcı likidite imkânı limitleri Piyasa Yapıcı bankalarca Hazine ihalelerinden alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin tutarı dikkate alınarak belirlenecek ve toplam Merkez Bankası fonlaması içerisinde sınırlı bir paya sahip olacaktır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Merkez Bankası
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