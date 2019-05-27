banner1005
PKK'ya ait silah ve erzak deposu imha edildi
PKK'ya ait silah ve erzak deposu imha edildi
Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı
Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı
İran'dan Körfez'e 'saldırmazlık' teklifi
İran'dan Körfez'e 'saldırmazlık' teklifi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası tarafından "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir." açıklaması yapıldı

Son dakika haberleri... Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yapılan değişikliği duyurdu.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Merkez Bankası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.