Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yapılan değişikliği duyurdu.
Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:
"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."
ulusal.com.tr
Merkez Bankası tarafından "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir." açıklaması yapıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yapılan değişikliği duyurdu.