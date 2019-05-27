Merkez Bankası tarafından "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir." açıklaması yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yapılan değişikliği duyurdu.



Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:



"Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.



Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."



ulusal.com.tr