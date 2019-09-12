Son dakika haberleri! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda hareketlilik
Merkez Bankası'nın faiz kararının hemen ardından gözlerin çevrildiği dolar kurunda düşüş yaşanıyor. Dolar/TL kuru, 5.68'e kadar düştü. Faiz indirimi, kurda aşağı yönlü bir hareketliliği getirdi. Piyasalar, faiz indirimini makul karşılamış oldu. Kur ardından 5.69'a yükseldi
EKONOMİ 12.09.2019, 14:13 12.09.2019, 14:18
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haftalık repo faiz oranını 325 baz puan indirdi.
DOLARDA HAREKETLİLİK
Piyasalar, faiz indirimini makul karşıladı.
Dolar/TL kurunda düşüş yaşandı.
Kur, 5.68'e kadar geriledi.
Kur ardından 5.69'a yükseldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da hafta sonunda yaptığı açıklamada, "Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor. Ben inanıyorum ki faizler daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz" demişti.
ulusal.com.tr