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Son dakika haberleri! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda hareketlilik

Merkez Bankası'nın faiz kararının hemen ardından gözlerin çevrildiği dolar kurunda düşüş yaşanıyor. Dolar/TL kuru, 5.68'e kadar düştü. Faiz indirimi, kurda aşağı yönlü bir hareketliliği getirdi. Piyasalar, faiz indirimini makul karşılamış oldu. Kur ardından 5.69'a yükseldi

EKONOMİ 12.09.2019, 14:13 12.09.2019, 14:18
Son dakika haberleri! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda hareketlilik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haftalık repo faiz oranını 325 baz puan indirdi.

DOLARDA HAREKETLİLİK

Piyasalar, faiz indirimini makul karşıladı.

Dolar/TL kurunda düşüş yaşandı.

Kur, 5.68'e kadar geriledi.

Kur ardından 5.69'a yükseldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da hafta sonunda yaptığı açıklamada, "Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor. Ben inanıyorum ki faizler daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz" demişti.

ulusal.com.tr

#Merkez Bankası #faiz indirimi #dolar #Dolar kuru
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