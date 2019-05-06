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Son dakika haberleri... Merkez Bankasından açıklama! TL karşılığı altın swap piyasası açıldı

Merkez Bankası tarafından "Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel mal grubu kaynaklı olarak devam etmiş, hizmet enflasyonu görece yatay seyrini sürdürmüştür. Bu dönemde, enerji grubunda fiyatlar aylık bazda artsa da yıllık enflasyon baz etkileriyle gerilemiştir. Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürmüştür. Temel mal grubu enflasyonu Türk lirasındaki değer kaybına karşın iç talepteki zayıf seyrin de etkisiyle yavaşlamıştır." açıklaması yapıldı. Bu arada TCMB TL Karşılığı Altın Swap Piyasası işleme açıldı. Altın swap alış işlemleri, saat 10.00-12.00 ve 13.00-15.30 saatleri arasında yapılacak

Son dakika haberleri... Merkez Bankasından açıklama! TL karşılığı altın swap piyasası açıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar denildi:

"Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel mal grubu kaynaklı olarak devam etmiş, hizmet enflasyonu görece yatay seyrini sürdürmüştür.

Çekirdek göstergelerin ana eğilimi ise düşük seviyelerini korumuştur.

Bu dönemde, enerji grubunda fiyatlar aylık bazda artsa da yıllık enflasyon baz etkileriyle gerilemiştir.

Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürmüştür.

Temel mal grubu enflasyonu Türk lirasındaki değer kaybına karşın iç talepteki zayıf seyrin de etkisiyle yavaşlamıştır.

Fiyat ayarlamalarının sürmesiyle tütün grubu enflasyonundaki yükselişin Mayıs ayında devam etmesi beklenmektedir."

TL KARŞILIĞI ALTIN SWAP PİYASASI

Bu arada TCMB TL Karşılığı Altın Swap Piyasası işleme açıldı.

Altın swap alış işlemleri, saat 10.00-12.00 ve 13.00-15.30 saatleri arasında yapılacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Merkez Bankası #tl #Altın #swap #enflasyon
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