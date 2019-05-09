Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" açıklaması yapıldı. Ekonomist Devrim Zelyut, bu kararı "Merkez Bankası, aldığı bu kararla bankalara likidite imkanını kısıtlayarak yani onlara para verme imkanını azaltarak bu kurumların dolara talep geliştirmesini önlemek istiyor" sözleriyle değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası likidite yönetimine ilişkin basın duyurusu yaptı.



Duyuruda, alınan karar açıklandı.



Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:



"Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."



"MERKEZ BANKASI ÖNLEMEK İSTİYOR"



Merkez Bankası'nın bu kararını, Ekonomist Evren Devrim Zelyut, ulusal.com.tr'ye değerlendirdi.



Zelyut, "Merkez Bankası, aldığı bu kararla bankalara likidite imkanını kısıtlayarak yani onlara para verme imkanını azaltarak bu kurumların dolara talep geliştirmesini önlemek istiyor." dedi



ulusal.com.tr