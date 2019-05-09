banner1005
Mücahit Aktan tutuklandı
Mücahit Aktan tutuklandı
Tunceli'de çatışma
Tunceli'de çatışma
KKTC'de koalisyon dağıldı
KKTC'de koalisyon dağıldı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... Merkez Bankasından flaş dolar kararı: Düşürüldü

Merkez Bankası, alınan yeni kararı duyurdu. Banka duyurusunda "Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir" denildi

Son dakika haberleri... Merkez Bankasından flaş dolar kararı: Düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusu yaptı.

Duyuruda şunlar denildi:

"Finansal piyasalarda son dönemdeki gelişmeler dikkate alınarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla;

Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine,

Yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.

Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2,8 milyar ABD doları likidite verilmesi ve piyasadan 7,2 milyar TL tutarında likidite çekilmesi, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3 milyar ABD doları likidite çekilmesi beklenmektedir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Merkez Bankası #Döviz #Türk lirası
İlişkili Haberler
Son dakika haberleri... Merkez Bankasından dolar hamlesi! Ekonomist Devrim Zelyut'tan ilk değerlendirme
Son dakika haberleri... Merkez Bankasından dolar hamlesi! Ekonomist Devrim Zelyut'tan ilk değerlendirme
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" açıklaması yapıldı. Ekonomist Devrim Zelyut, bu kararı "Merkez Bankası, aldığı bu kararla bankalara likidite imkanını kısıtlayarak yani onlara para verme imkanını azaltarak bu kurumların dolara talep geliştirmesini önlemek istiyor" sözleriyle değerlendirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.