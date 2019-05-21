Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir karar aldı.
Alınan karar çerçevesinde, TCMB, swap piyasasında TL faizini yüzde 25,50'den yüzde 24,00'e indirdi.
DOLARDA HAREKETLİLİK
Karara ilk tepki olarak dolar/TL kuru, 6.04 seviyesinden 6.09 seviyesine yükseldi.
Dünya gazetesinin aktardığına göre euro/TL ise 6.7730 seviyesinde işlem görüyor.
ulusal.com.tr
Swap piyasasında TL faizi yüzde 25.50'den yüzde 24'e düşürüldü. Merkez Bankası'nın bu kararına ilk tepki olarak dolar/TL kuru, 6.04 seviyesinden 6.09 seviyesine yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir karar aldı.