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Son dakika haberleri... Merkez Bankasından swap hamlesi! Dolar/TL kuru yükseliyor

Swap piyasasında TL faizi yüzde 25.50'den yüzde 24'e düşürüldü. Merkez Bankası'nın bu kararına ilk tepki olarak dolar/TL kuru, 6.04 seviyesinden 6.09 seviyesine yükseldi

Son dakika haberleri... Merkez Bankasından swap hamlesi! Dolar/TL kuru yükseliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir karar aldı.

Alınan karar çerçevesinde, TCMB, swap piyasasında TL faizini yüzde 25,50'den yüzde 24,00'e indirdi.

DOLARDA HAREKETLİLİK

Karara ilk tepki olarak dolar/TL kuru, 6.04 seviyesinden 6.09 seviyesine yükseldi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre euro/TL ise 6.7730 seviyesinde işlem görüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Merkez Bankası #dolar #Euro #swap
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