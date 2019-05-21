Swap piyasasında TL faizi yüzde 25.50'den yüzde 24'e düşürüldü. Merkez Bankası'nın bu kararına ilk tepki olarak dolar/TL kuru, 6.04 seviyesinden 6.09 seviyesine yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir karar aldı.



Alınan karar çerçevesinde, TCMB, swap piyasasında TL faizini yüzde 25,50'den yüzde 24,00'e indirdi.



DOLARDA HAREKETLİLİK



Karara ilk tepki olarak dolar/TL kuru, 6.04 seviyesinden 6.09 seviyesine yükseldi.



Dünya gazetesinin aktardığına göre euro/TL ise 6.7730 seviyesinde işlem görüyor.



ulusal.com.tr