Swap piyasasında TL faizi yüzde 25.50'den yüzde 24'e düşürüldü. Merkez Bankası'nın bu kararına ilk tepki olarak dolar/TL kuru, 6.04 seviyesinden 6.09 seviyesine yükseldi. Merkez Bankası, 17 milyar TL tutarında 28 Mayıs 2019 vadeli miktar bazlı repo ihalesi de açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir karar aldı.



Alınan karar çerçevesinde, TCMB, swap piyasasında TL faizini yüzde 25,50'den yüzde 24,00'e indirdi.



DOLARDA HAREKETLİLİK



Karara ilk tepki olarak dolar/TL kuru, 6.04 seviyesinden 6.09 seviyesine yükseldi.



Dünya gazetesinin aktardığına göre euro/TL ise 6.7730 seviyesinde işlem görüyor.



İHALE AÇTI



Merkez Bankası, 17 milyar TL tutarında 28 Mayıs 2019 vadeli miktar bazlı repo ihalesi de açtı.



Merkez Bankası, repo ihalelerine 10 Mayıs itibarıyla ara vermişti. Banka, 9 Mayıs'ta "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" açıklaması yapmıştı.



ulusal.com.tr