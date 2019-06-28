Son dakika haberleri... Mobilet kapandı! İşte veda mesajı

Anadolu Efes Spor Kulübü, biletleme partneri Mobilet ile arasındaki iş birliğini, partnerinin ticari faaliyetlerini sonlandırması sebebiyle sonlandırdı.
Yapılan açıklamada, Mobilet markasına ve tüm çalışanlarına teşekkür edildi.
MOBİLET'TEN AÇIKLAMA
Mobilet tarafından yapılan açıklamada ise şunlar denildi:
"17 Mayıs 2017 tarihinde başladığımız yolculuğumuzdan bugüne yüzlerce etkinliği sizlerle beraber gerçekleştirdik. 28 Haziran 2019 tarihi itibariyle Mobilet operasyonuna son vermekteyiz. Bizimle bu deneyime ortak olduğunuz için teşekkür ederiz."
ulusal.com.tr
Bugün itibariyle Mobilet, operasyonlarına son verdi. Yapılan açıklamada, "Bizimle bu deneyime ortak olduğunuz için teşekkür ederiz" denildi
Anadolu Efes Spor Kulübü, biletleme partneri Mobilet ile arasındaki iş birliğini, partnerinin ticari faaliyetlerini sonlandırması sebebiyle sonlandırdı.