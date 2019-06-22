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Son dakika haberleri... Mobilya ve elektronik eşyada taksitlendirme süresi uzadı! Kuyumda taksitli satış başladı

Mobilya, kuyum ve elektronik eşya satışlarında taksitlendirme süresi uzadı. Kuyumda ise ilk kez taksit olanağı getirildi

Son dakika haberleri... Mobilya ve elektronik eşyada taksitlendirme süresi uzadı! Kuyumda taksitli satış başladı

Taksit imkanları güncellendi. Karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Açıklamayı Ticaret Bakanlığı yaptı. Buna göre; Mobilya, kuyum ve elektronik eşya satışlarında uygulanacak taksit sayıları artırıldı.

Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayarlar 6 aya kadar taksit imkanı ile satın alınabilecek. Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan televizyon ve cep telefonu satışlarına da 6 ay taksit getirildi.

En önemli değişiklik ise kuyumda oldu. Daha önce Kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamıyordu. Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında 4 aya kadar taksitlendirme imkanı tanındı. Diğer kuyum satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.

Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi ile ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında taksitlendirme süresi de 18 aya çıkarıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #taksit #beyaz eşya #Elektronik
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