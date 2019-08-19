Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren iki ürüne zam geldiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, motorin ve benzine zam geldi.
Motorinde 17 kuruş, benzinde de 6 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek.
Artışların pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde olduğu belirtildi.
ulusal.com.tr
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), "20/08/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 17, Benzinde 6 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" açıklaması yaptı
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren iki ürüne zam geldiğini duyurdu.