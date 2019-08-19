Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), "20/08/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 17, Benzinde 6 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" açıklaması yaptı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren iki ürüne zam geldiğini duyurdu.



Açıklamaya göre, motorin ve benzine zam geldi.



Motorinde 17 kuruş, benzinde de 6 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek.



Artışların pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde olduğu belirtildi.



ulusal.com.tr



