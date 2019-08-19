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Son dakika haberleri! Motorin ve benzine zam geldi (20 Ağustos 2019 Salı güncel benzin ve motorin fiyatları)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), "20/08/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 17, Benzinde 6 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" açıklaması yaptı

Son dakika haberleri! Motorin ve benzine zam geldi (20 Ağustos 2019 Salı güncel benzin ve motorin fiyatları)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren iki ürüne zam geldiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, motorin ve benzine zam geldi.

Motorinde 17 kuruş, benzinde de 6 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek.

Artışların pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde olduğu belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #motorin #benzin #zam #son dakika #son dakika haberleri
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