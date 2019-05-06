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Son dakika haberleri... Motorinde fiyat artışı! İşte yapılan zam miktarı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemesi yapıldığını açıkladı

Son dakika haberleri... Motorinde fiyat artışı! İşte yapılan zam miktarı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemesi yapıldığını açıkladı.

Zammın bu geceden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Motorinin litre fiyatında 17 kuruş artış olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.

ulusal.com.tr

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