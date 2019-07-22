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Son dakika haberleri... Motorine indirim geliyor

Akaryakıt sektörü haftaya indirimle başlıyor. Benzinin ardından motorine yapılacak indirim de belli oldu. Motorine, bu gece yarısı 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Benzinin pompa fiyatı da geçen hafta düşmüştü

Son dakika haberleri... Motorine indirim geliyor

Motorin fiyatının bu gece yarısınden geçerli olmak üzere inmesi bekleniyor. Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyatlarının gerilemesi, depoyu doldurmanın maliyetini de düşürüyor.

Bu çerçevede, geçen hafta benzinde, devletin “eşel mobil” sisteminden doğan ÖTV alacağı düşüldükten sonra 11 kuruş indirim yapıldı. İndirim, pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Habetürk'ün haberien göre, motorine de beklenen indirim geliyor. Uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatı, 607 dolardan 584 dolara kadar indi. Motorinde, bu gece yarısı 13 kuruş indirim yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #motorin #benzin #indirim
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