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Son dakika haberleri... Motorine zam geldi (25 Haziran Salı İstanbul, Ankara ve İzmir güncel motorin fiyatları)

Akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemesi yapıldı. Edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 22 kuruş artış olacak, bu artış pompa fiyatlarına yansıyacak

Son dakika haberleri... Motorine zam geldi (25 Haziran Salı İstanbul, Ankara ve İzmir güncel motorin fiyatları)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorin fiyatlarında artış olduğunu duyurdu.

EPGİS, akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemesi yapıldığını açıkladı.

Bu geceden itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, motorinin litre fiyatında 22 kuruş artış olacak.

Artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı kaydedildi.

7 KURUŞ DAHA ARTACAK, POMPAYA YANSIMAYACAK

Bir düzenleme daha yapılacağı belirtildi.

Motorinin litre fiyatında 7 kuruş artış olduğu ifade edilirken "Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" açıklaması yapıldı.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,25 liradan 6,47 liraya, İzmir'de 6,31 liradan 6,53 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #motorin #akaryakıt
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