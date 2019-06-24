Son dakika haberleri... Motorine zam geldi (25 Haziran Salı İstanbul, Ankara ve İzmir motorin fiyatları)

Akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemesi yapıldı. Edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 22 kuruş artış olacak, bu artış pompa fiyatlarına yansıyacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorin fiyatlarında artış olduğunu duyurdu.



EPGİS, akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemesi yapıldığını açıkladı.



Bu geceden itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, motorinin litre fiyatında 22 kuruş artış olacak.



Artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı kaydedildi.



7 KURUŞ DAHA ARTACAK, POMPAYA YANSIMAYACAK



Bir düzenleme daha yapılacağı belirtildi.



Motorinin litre fiyatında 7 kuruş artış olduğu ifade edilirken "Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" açıklaması yapıldı.



ulusal.com.tr



