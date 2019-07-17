Son dakika haberleri... Müze giriş ücretlerine zam yapıldı! Vatan Partisi'nden tepki: Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda geri adım atmalı

15 Temmuz 2019 tarihi itibariyle müze giriş ücretlerine yüzde 20 zam yapıldığı belirtildi. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bir müze ziyaretinin giriş ücretinin içerisinde yüzde 8 KDV, yüzde 15 hazine payı, yüzde 5 belediye payı ve yüzde 1 Aile Bakanlığı payı ödendiğini aktardı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, yapılan zamlara tepki gösterdi. Reyhan, "Giriş ücretleri yabancı turistler dışında, TC vatandaşları için sembolik olmalı. Çocuklarımız tarihlerini özgürce öğrenmeli. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda geri adım atmalı" ifadelerini kullandı

Müze giriş ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı.



Zam, 15 Temmuz 2019 tarihi itibariyle gerçekleşti.



Bu zamla birlikte kamunun alacağı payın da arttığı aktarıldı.



Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bir müze ziyaretinin giriş ücretinin içerisinde yüzde 8 KDV, yüzde 15 hazine payı, yüzde 5 belediye payı ve yüzde 1 Aile Bakanlığı payı ödendiğini aktardı.



Bakanlığa bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nde yer alan tarifeye göre Türkiye’nin en eski antik kentlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve her yıl ortalama 2 milyona turistin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi'ne giriş 60 TL’den 72 TL’ye çıktı.



REYHAN'DAN ZAM TEPKİSİ



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, zamlara tepki gösterdi.



Reyhan, şunları belirtti:



"Ayasofya ve Topkapı Sarayı'na giriş ücreti 72 TL olmuş! Bütün müze giriş ücretlerine zam yapılmış.



Giriş ücretleri yabancı turistler dışında, TC vatandaşları için sembolik olmalı. Çocuklarımız tarihlerini özgürce öğrenmeli.



Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda geri adım atmalı."



ulusal.com.tr



