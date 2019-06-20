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Son dakika haberleri... Netflix yeni üyelik ücretleri ne kadar oldu? Netflix'e zam mı geldi

Netflix, abonelik ücretlerine zam yaptı. Türkiye’de 15.99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatı 17.99 TL, 27.99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatı 29.99 TL ve 39.99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41.99 TL oldu. Yeni fiyatlar 20 Haziran Perşembe günü (bugün) itibarıyla geçerli olacak

Son dakika haberleri... Netflix yeni üyelik ücretleri ne kadar oldu? Netflix'e zam mı geldi

Netflix, bu sabah abonelik ücretlerine sessiz sedasız zam yaptı. Hürriyet'ten Selim Öztürk'ün haberine göre bu kapsamda Türkiye dahil 20 Avrupa ülkesinde fiyatlar değişti. 

Türkiye’de 15.99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatı 17.99 TL, 27.99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatı 29.99 TL ve 39.99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41.99 TL oldu. Yeni fiyatlar 20 Haziran Perşembe günü (bugün) itibarıyla geçerli olacak.

Netflix’ten yapılan açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Dünya genelinde yaratıcı topluluklarla birlikte çalışıyor, nitelikli yapım ve filmlere odaklanıyoruz. Hem yeni dizi ve filmlere hem de ürünümüzü geliştirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz ciddi yatırımlar nedeniyle zaman zaman üyelik ücretlerimizi yeniden düzenliyoruz. İçeriklerimizi mümkün olduğunca çok sayıda kişinin izleyebilmesi için fiyat değişikliğini minimumda tutmaya özen gösterdik"

ulusal.com.tr

Etiketler; #netflix #zam
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